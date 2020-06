Ancelotti blir skulda for skattefusk

sport

Måndag opplyser spansk påtalemakt at det er oppretta skattesak mot den italienske fotballprofilen. Ancelotti er nett no tilsette som manager i Premier League-klubben Everton, men har ei fortid som trenar i Real Madrid.

No må 61-åringen svare for to tilfelle av skattefusk. Dei stammar frå 2014 og 2015. Det totale beløpet som skal vere unndregen skatt, er på 1,062 millionar euro, tilsvarande 11,3 millionar kroner.

Dersom påtalemakta skal kunne forfølgje saka vidare, må ein domstol godkjenne saka. Deretter kan Ancelotti bli innkalla for å møte i retten.

Italienaren leidde Real Madrid til siger i Meisterligaen i 2014. Det vart høgdepunktet i dei to sesongane hans i den spanske hovudstadsklubben.

Ifølgje saka som no er under oppsegling, skal Ancelotti ha betalt skatt av dei ordinære lønnsinntektene sine i perioden som Real-trenar. Inntekter han fekk som følgje av mellom anna sal av bilderettar skal derimot ikkje ha vorte gitt opp til styresmaktene.

Italienaren blir vidare skulda for å ha prøvd å skjule dei nemnde inntektene i «eit komplekst nettverk av selskap».

Spanske skattestyresmakter har dei siste sesongane oppretta liknande saker mot andre store fotballprofil som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. I 2016 gjekk Messi med på å betale ei bot på to millionar euro, samtidig som han vart dømd til fengsel i 21 dagar.

Ronaldo fekk i fjor ein fengselsstraff på vilkår for eit liknande forhold.

(©NPK)