Det blir ein annleis idrettsgalla i 2021

I ei pressemelding frå Norges idrettsforbund heiter det at idrettsgallaen i 2021 får ei annleis form enn sjåarane er vande til. Dette kjem i hovudsak av at konkurransegrunnlaget for 2020, som følgje av koronasituasjonen, gjer at dei fleste klassane vil mangle prestasjonsgrunn som kvalifiserer for juryering.

Situasjonen som rår, vil òg sannsynlegvis gi betydelege forskjellar i konkurransegrunnlaget for dei ulike idrettane.

Det er òg grunnen til at jubileumsgallaen, som skulle ha vore halden i Trondheim 9. januar 2021, er flytta til 8. januar 2022.

20-årsjubileet for Idrettsgallaen skal markerast i ei direktesending på NRK 9. januar neste år, der nye og gamle idrettsheltar og -prestasjonar skal hyllast og feirast. I samband med dette skal det delast ut prisar i klassane årets eldsjel, årets førebilete og årets heiderspris.

– Styret meiner dette er ei god avgjerd for både idretten og NRK. Dei siste månadene har vi diskutert kva som vil vere den beste løysinga i denne situasjonen, og det mest rettferdige og føreseielege for alle partar er å flytte gallaen til 2022, seier styreleiar for idrettsgallaen, Ivar Ragne Jenssen.

