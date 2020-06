Nora Mørk klar for Vipers – kreftsjukdommen til mora vart avgjerande

sport

Det stadfestar den norske toppklubben sjølv måndag.

Mørk forlét den rumenske toppklubben CSM Bucuresti etter berre eitt år. No har ho signert ein eittårskontrakt med Vipers. Mørk vende heim til Noreg som følgje av alvorleg sjukdom i familien.

– Det var ikkje planen å dra heim no, men for tre veker sidan vart mor mi diagnostisert med brystkreft. Då endra mykje seg, seier handballstjerna til TV 2.

– Dei som kjenner meg, veit at familien betyr alt. Mamma er det kjæraste eg har. Det tok meg ikkje veldig lang tid å bestemme meg for at eg ville heim – vel så mykje for min eigen del, legg ho til.

Klubb med ambisjonar

Til nettsidene til den nye kubben sin forklarer ho klubbvalet slik:

– For å kunne halde fram med idretten min må eg vere i eit spelarmiljø, med ein trenar og med ein klubb som har vilje, kompetanse og ambisjonar. Det har Vipers, og derfor var det eit enkelt val for meg.

Mørk var ute med skade heile det første året i CSM Bucuresti. Sidan ho forlét Larvik i 2016 har ho vunne meisterligaen tre gonger med ungarske Györ. Ho hadde eitt år igjen av kontrakten med rumenarane.

No blir den norske spelaren gjenforeina med gamletrenar Ole Gustav Gjekstad i Vipers. Mørk spelte under Gjekstad i sju år i Larvik.

Styrkt stall

Med ti spelarar med på førre landslagssamling har Vipers allereie ein svært slagkraftig stall før Mørk trer inn i laget. No blir sørlendingane ytterlegare styrkt.

Vipers er klar for meisterligaspel kommande sesong. Med Mørk på laget seglar klubben som ein aktuell kandidat til å vinne turneringa.

– Vipers er ein klubb som har ambisjonar som passar meg utmerkt. Det er ein brei spelarstall med mykje kvalitet, og eg er heilt sikker på at Vipers har det som skal til for å nå Final 4 og for å utfordre dei aller, aller beste laga i Europa, seier Mørk om moglegheitene.

I desember er det EM på heimebane for Mørk og handballjentene.

