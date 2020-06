Veteran-NM i handball er avlyst

sport

NM-turneringa skulle i utgangspunktet vore spelt i Bergen frå 23. til 25. oktober. Norges Håndballforbund såg seg nøydde til å avlyse meisterskapen som følgje av dei gjeldande koronarestriksjonane.

– Det er med tungt hjarte vi har teke denne avgjerda. Vi har utsett avgjerda i håp om at forholda rundt koronaviruset skulle betre seg, og at retningslinjene skulle mjuknast opp nok til at veteran-NM også i år kunne la seg gjennomføre i kjend stil for opp mot 2000 deltakarar. Dessverre er vi ikkje der enno, seier arrangementsansvarleg Simen Bamrud Aaberg i Norges Håndballforbund.

Neste år er helga 29.–31. oktober sett av til veteran-NM same stad.

(©NPK)