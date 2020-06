Østberg tilbake på trening etter brotet

sport

Tysdag deltok Østberg på ei intervalløkt på rulleski i Holmenkollen med landslagsvenninnene. Med i solskinet i nasjonalanlegget var òg den nye trenaren til kvinnelandslaget, Ola Vigen Hattestad.

Østberg pådrog seg eit brot i hælen i forkant av verdscuprenna i Holmenkollen i byrjinga av mars. Skaden oppstod som følgje av belastning over tid og at langrennsstjerna landa forkjært på eit hardt betonggolv etter å ha hoppa ned frå ein kant.

Sidan den gong har Østberg måtta trene på ergometersykkel og gjere skirelaterte armøvingar. Landslagsleiinga har vore tydeleg på at iveren etter å kome tilbake i normal trening ikkje må ta overhand. Tysdag var det godt å vere tilbake.

– Dette var veldig herleg og litt hardt òg. Det var intervall, så eg møtte meg sjølv litt på førsterunden. Eg vart litt offensiv, men det går vel på kvoten for at det er godt å vere tilbake, seier Østberg til NTB.

Dobbelt

Økta var den første med landslaget sidan i mars.

– Det er først dei siste to vekene eg har byrja å trene utandørs på rulleski. Eg må framleis ta det gradvis. Eg skal vere med på samlinga denne veka, og får prøve å plukke ut dei øktene eg kan vere med på, seier langrennsstjerna.

Ho har enno ikkje byrja å gå utandørs. Planen som no blir følgd, blir lagd i samråd med fysioterapeut.

– Førebels har det gått bra med det eg har gjort, og eg håpar det fortset sånn, seier Østberg til NTB.

Skadeperioden ho har bak seg, fall saman med stenginga av Noreg. For Østberg vart det dobbelt opp med ting å ta omsyn til.

– Eg veit ikkje om eg skal seie at det gjorde ting betre eller verre. På éin måte har eg følt mindre på at andre har gjort ting eg ikkje har kunna. Då det var fantastisk fint på fjellet i mars og april, sat eg inne og ikkje kunne gjere noko, og det var ei prøving. Samtidig hadde eg tinga mine og planen min. Det var overraskande kor lite eg gjekk på veggen, men eg hadde mine stunder der det var mørkt, seier langrennsstjerna ærleg.

Heldt humøret oppe

29-åringen kallar tida ho har bak seg, merkeleg, men understrekar at mange har hatt det langt verre enn ho sjølv. Østberg har klart å halde humøret oppe og trur ikkje ho har vore for tungsindig.

– Sambuaren har ikkje sagt at eg har hatt den perioden, i alle fall, så eg får stole på han at eg har klart meg greitt. Men det er eit langtidsprosjekt å bli bra og få alt på stell, så eg skal ikkje leggje skjul på at det er utfordringar, seier Østberg.

Ho takkar støtteapparatet, lagvenninner og andre som bidreg rundt henne i prosessen ho no går gjennom.

Brotet i mars markerte slutten på ein sesong som ikkje vart heilt slik Gjøvik-jenta hadde sett for seg. Østberg fekk startnekt allereie i forkant av sesongstarten som følgje av at ho ikkje oppfylte krava frå Skiforbundet i helseattesten.

29-åringen vart så friskmeld i tide til Tour de Ski og gjekk inn til ein sterk tredjeplass samanlagt der.

(©NPK)