Fire spelarar i Gabrielsens Toulouse virussmitta

Toulouse-leiinga stadfesta sjølv dei positive prøvene tysdag.

Måndag var alle spelarar og leiarar i klubben gjennom virustesting i samband med at treningsaktiviteten no skal gjenopptakast.

Dei fire spelarane som har avlagt positive prøver, blir alle sette i karantene i to veker. Andre spelarar og alle i støtteapparatet blir testa på nytt i den neste veka, opplyser klubblege Patrick Flamant i ei utsegn.

Meldinga om dei positive testane kom same dag som det vart endeleg stadfesta at Ruben Gabrielsen og Toulouse rykkjer ned til nivå to føre neste sesong.

Toulouse vart dømde til nedrykk då sesongen vart avslutta heile ti serierundar før slutt i april. Virustiltaket til franske styresmakter leivde ikkje håp om å fullføre sesongen, og dei to laga som låg sist, vart degraderte.

Ligaen (LFP) og fotballforbundet vart oppfordra til å sjå på moglegheita for å utvide Ligue 1 til 22 lag, slik at Toulouse og Amiens fekk halde på plassen. Tysdag vart det likevel klart at forsøket var forgjeves.

