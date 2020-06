Kjøll møte Raja: Ønskjer større aktivitet for dei unge

sport

Ei rekkje idrettsprofilar har vore kritiske til at det ikkje er opna for større idrettsaktivitet for dei yngre. Kjøll er på same linje.

– Eg vil vere heilt supertydeleg på dette. Vi ønskjer ei opning av barne- og ungdomsidretten, sa ho då Norges idrettsforbund heldt open time tysdag.

– Smittefaren er liten blant barn og unge, og det vil vere forsvarleg å setje ein dato langt tidlegare enn den som er formidla hittil (1. september). Vi fryktar eit stort fråfall og ser kor viktig idretten og dei samfunnsnyttige gevinstane er. Dette er ein bodskap vi kjem til å gi til kulturministeren i dag, sa Kjøll.

