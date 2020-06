Shala-avklaring tysdag – mogleg møte med gamleklubben

sport

– Disiplinærutvalet i NFF møtest seinare tysdag, seier Nils Fisketjønn i fotballforbundet til NTB.

Han er direktør for konkurranse i forbundet.

Shala håpar å spele mot Odd i Eliteserien onsdag. Han har tidlegare hatt fleire sesongar i skiensklubben. NFF kan velje å droppe suspensjon etter at dommaren Rohit Saggi gjorde ein feil ved å gi Shala raudt kort.

Saggi var etter kampen open om å ha gjort to feil som fekk konsekvensar for VIF. Først gav han Magnus Lekven gult kort etter situasjon der Stabæks Luc Kassi truleg skulle hatt gult eller raudt kort. Seinare i oppgjeret gav han gult kort nummer to til Herolind Shala for filming. Dette førte til at VIF-spelaren vart utvist.

Vålerenga har fire poeng på to kampar, medan Odd står med to tap så langt. VIF-trenar Dag-Eilev Fagermo returnerer til den tidlegare heimebanen sin onsdag.

Han trena Odd i tolv år før han vart Vålerenga-sjef i januar i år.

(©NPK)