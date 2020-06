Tufte og Strandli bestemmer seg tidleg i juli

sport

Flodin fortel at det føregår ein løpande diskusjon med dei to roarane, men at landslaget ikkje er klare til å presentere ei avgjerd enno.

– Vi har sagt at det er klart i tidleg juli. Då bør planen avgjerast både for Olaf Tufte og Are Strandli, seier trenaren.

OL-veteranen Olaf Tufte (44) er framleis i tenkjeboksen med tanke på å delta i det sjuande OL-et sitt. Flyttinga av sommar-OL med eitt år har skapt utfordringar og mykje tenking.

Flodin seier Tufte trenar godt, og at Strandli skal ro torsdag.

– Begge er i god fysisk form.

Både Tufte og Strandli tok medalje i førre OL i Rio i 2016. Tufte tok bronsemedalje med Kjetil Borch i dobbeltsculler, medan Strandli tok bronsemedalje med Kristoffer Brun i dobbeltsculler lettvekt.

(©NPK)