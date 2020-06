FBI: Renneløkke hadde hange lenge

sport

Leiinga i Nascar tolka funnet av ei renneløkke i depotet til Wallace, den einaste svarte sjåføren i bilserien, som ei mogleg rasistisk handling. Løkka vart funnen hengjande i Wallaces depot i samband med eit løp i Alabama søndag og vart sett i samanheng med at Wallace nyleg fekk heile Nascar-leiinga med seg på å bannlyse sørstatsflagget frå alle løpa sine og andre arrangement.

FBI kom inn i saka måndag, men konkluderte allereie tysdag med at renneløkka hadde hengt i den aktuelle depotplassen ved racerbanen i Talladega sidan oktober i fjor.

- Ingen kunne vite i oktober at mr. Wallace var den som skulle bli tildelt depotplass nummer fire førre veke, seier statsadvokat Jay Town og spesialetterforsker Johnnie Sharp Jr. i ei utsegn og slår fast at det ikkje ligg noko kriminelt mål bak.

Nascar seier i ei utsegn at FBI-rapporten konkluderer med at det var tauet til garasjedøra som var forma som ei renneløkke og at det hadde vore slik sidan i fjor haust, lenge før laga i bilserien kom til Alabama og konkurransen i helga, som var den første etter koronapandemien med publikum.

