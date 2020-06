Haalands sportsdirektør med overraskande forlenging

sport

57-åringen har hatt stillinga sidan han la opp som speler sommaren 1998, og det var venta at han ville forlate stillinga når kontrakten går ut 30. juni 2021. No har han forlengt kontrakten med ytterlegare eitt år.

– For nokre veker sidan spurde eg Michael Zorc om å bli eitt ytterlegare år. Vi i Borussia Dortmund er alle glade og takksame for at han innfridde ønsket vårt, seier klubbdirektør Hans-Joachim Watzke.

Bønna om å bli hadde samanheng med viruspandemien og dei ulike utfordringane klubben av den grunn blir stilt overfor.

Zorc har legendestatus i Dortmund etter å ha spelt 557 kampar for klubben frå 1981 til 1998. Han vann både Bundesliga to gonger, cupen og meisterligaen. I hans tid som sportsdirektør har det vorte tre seriegull, to cuptitlar og to europacupfinalar.

