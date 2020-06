Haugesund tok poeng mot Kristiansund

sport

To minutt etter at Haugesund tok leiinga 2–1 kom utlikninga i det 73. minuttet. Det målet må Haugesund-målvakt Helge Sandvik ta på si kappe. Sandvig såg ut til å ha teke for mykje handsprit på hanskane, han glapp ballen på eit tilsynelatande enkelt innlegg, og Christophe Psyché hadde små problem med å setje ballen i ope bur.

Målet kom litt mot gangen til spelet. Haugesund hadde vore det klart beste laget i 2. omgang heilt til utlikninga kom.

Det låg i korta at FKH tok leiinga på ein fin overgang to minutt før keepertabben. Niklas Sandberg sette inn målet med venstrefoten i det lengste hjørnet. Dermed har Sandberg skåra mål i alle serierundane så langt i sesongen. Dei to første kom på straffespark.

Best i gang

Kristiansund starta med 0–0 borte mot Rosenborg, før dei slo til med 7–2 heime mot Aalesund. Då skåra Amahl Pellegrino tre av måla. Dessverre fekk han seg ein smell i det eine kneet i den sistnemnde kampen, og han vart ikkje speleklar til kampen mot Haugesund.

Haugesund starta sesongen med 1-2-tap for Brann og stygge 1–6 for Bodø/Glimt, og Kristiansund gjekk til kampen med eit lite favorittstempel sjølv om dei hadde gjort sju byte frå laget som slo Aalesund 7–2.

Mot Haugesund skåra dei i tillegg på sin første ordentlege moglegheit etter halvspelt 1. omgang. Eit fint angrep enda opp på høgresida, der Aliou Coly slo eit presist innlegg til Amin Askar. Veteranen møtte ballen på direkten og sende han under Haugesund-målvakt Helge Sandvik og i mål.

Det var Askars andre mål for sesongen i den første kampen hans frå start.

– Det kjendest godt då eg trefte ballen, og det var herleg å sjå at ballen gjekk inn, sa Askar til Eurosport.

Askar kalla kampen for ei ekte manndomsprøve mellom to fysiske lag.

Haugesund var nær utlikning tre minutt før pause, men avslutninga frå Ulrik Fredriksen gjekk over frå kloss hald.

Snudde

Derimot lykkast laget gagns i starten på 2. omgang. Ein liten kanonade mot KBKs Eirik Holmen Johansen førte til at dansken Alexander Ammitzbøll heada innlegget til Niklas Sandberg i mål.

Haugesund var gode dei første 20 minutta av 2. omgang. Dei hadde ballen mest og var òg laget som ville mest. Det var ikkje ufortent sa Niklas Sandberg gjorde 2-1, men det heldt ikkje inn. Uavgjort 2–2 betydde likevel at dei tok med seg det første poenget i sesongen. Kristiansund har enno ikkje tapt.

(©NPK)