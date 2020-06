sport

Det opplyste Guardiola på pressekonferansen på onsdag, melder Sky Sports.

– I morgon (torsdag) skal han opererast. Når operasjonen er ferdig, veit vi meir om når Sergio kjem tilbake på banen, sa City-manageren.

Agüero pådrog seg ein kneskade i 5–0-sigeren på måndag over Burnley, der han vart bytt ut like før pause. 32-åringen reiste til Barcelona for å bli undersøkt av doktor Ramon Cugat.

Manchester City møter Chelsea på bortebane torsdag kveld.

