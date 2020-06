Liverpool-sjefen vil ikkje ha gigantduellen på nøytral bane

sport

Kampen skal etter terminlista spelast i Manchester, men den blir vurdert flytta som følgje av uro for at tilskodarar samlast i stort tal utanfor arenaen.

Ei endeleg avgjerd om kvar kampen mellom serieleiaren og serietoaren i Premier League skal spelast, kjem torsdag. Då tek lokale styresmakter i Manchester endeleg stilling til saka.

– Eg føretrekkjer at han blir spelt i Manchester, elles blir det veldig vanskeleg å organisere ting, seier Klopp.

– Eg veit ikkje korleis det i så fall blir gjort, men han blir ikkje spelt i Liverpool. Det tyder at vi begge må reise ein stad og treng eit hotell, held tyskaren fram.

Alle kampar i Premier League blir nett no spelte føre tomme tribunar for å redusere risikoen for spreiing av smitte.

Liverpool kan kome til å avgjere gullkampen i oppgjeret som blir spelt 2. juli. Klubben har ikkje teke ligagull på 30 år.

