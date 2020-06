Norske fotballklubbar kan kjøpe spelarar til 5. oktober

sport

NFF opplyser på nettsidene sine onsdag at datoane for det siste overgangsvindauget i 2020 no er fastsett. Startdato blir 8. september, og først 5. oktober må dei siste overgangane i 2020 vere fullførte.

Det er forbundsstyret som kvart år fastset overgangsvindauge for den norske sesongen. Normalt blir det lagt inn to vindauge – eit før sesongstart og eit undervegs i sesongen.

I samsvar med avgjerdene til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) kan vindauget før sesong maksimalt vere ope i tolv veker, medan vindauget i sesong maks kan vere på fire veker eller ein heil kalendermånad.

Virussituasjonen har likevel medført at det blir gjort unntak i 2020.

Fifa har tidlegare gitt NFF grønt lys til å leggje inn eit ekstra overgangsvindauge på sommartid. Det vart opna 10. juni og varer fram til 30. juni.

Deretter vil det altså igjen bli moglegheit for å kjøpe spelarar i september og oktober.

(©NPK)