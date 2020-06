Sergio Agüero gjennomgjekk vellykka kneoperasjon

sport

– Alt gjekk fint, og eg byrjar snart med restitusjon, skreiv Agüero på Twitter onsdag ettermiddag.

Tidlegare på dagen opplyste City-manager Pep Guardiola at 32-åringen skulle under kniven torsdag. Få timar seinare var operasjonen allereie utført. Når Agüero er tilbake på banen, er førebels ikkje kjent.

Spissen pådrog seg ein kneskade i 5-0-sigeren på måndag over Burnley, der han vart bytt ut like før pause. 32-åringen reiste til Barcelona for å bli undersøkt av doktor Ramon Cugat.

Manchester City møter Chelsea på bortebane torsdag kveld.

