sport

Etter fem sesongar på Anfield er Nathaniel Clyne ferdig i Liverpool. Han kom til dei raudkledde frå Southampton i juli 2015.

Liverpools nummer to spelte 103 kampar og fekk nettkjenning to gonger for ligaleiarane.

Briten var òg sentral i at storklubben kvalifiserte seg til meisterligaen i 2016-17-sesongen.

Med skader på høgrebacken og ein lokal unggut ved namn Trent Alexander-Arnold som berre vart betre og betre, har ikkje Clyne fått mykje speletid på Anfield dei siste åra.

I fjor var han på utlån hos Bournemouth.

Liverpool skriv på Twitter at dei takkar høgrebacken for åra i Liverpool, samtidig som dei ønskjer han lykke til vidare i karrieren.

(©NPK)