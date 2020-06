Hopp-Forfang sigra i Midtstua: – Det var fantastisk

sport

– I dag var det ufatteleg godt å kjenne litt på konkurransenervane igjen, seier Forfang til NTB.

For med 257,7 poeng stakk tromsøværingen av med sigeren i det som var det første hopprennet sidan Raw Air i mars. 19 år gamle Sander Vossan Eriksen frå Bækkelaget i Oslo enda på ein overraskande 2.-plass, medan Forfangs landslagskollega Robert Johansson kom på 3.-plass.

Ein stornøgd Forfang fortel at han har heller dårlege minne frå Midtstubakken i Oslo frå tidlegare renn.

– Det har aldri vore heilt hoppbakken min. Det å lykkast der i dag kjendest ekstremt godt. Det er veldig artig å hoppe på ski om dagen. Det var fantastisk, seier 24-åringen.

Skryter av lagmiljøet

Verdscupen i hopp var nesten ferdig då koronaen slo til for fullt. Sjølv om sommarrennene etter alle solemerke ser ut til å bli avlyste, er Forfang optimistisk med tanke på kommande sesong.

– No handlar det om å halde fram det gode treningsarbeidet, seier Forfang, som enda fjorårssesongen utan pallplassering i verdscupen.

– Kommande sesong forventar eg at eg steppar opp, hamnar på pallen og forhåpentlegvis blir ein endå betre skihoppar enn eg er no. Det er det som er planen og målet. Den tida vi går inn i no, handlar om å vere best mogleg førebudd, endå betre førebudd enn konkurrentane. Vi må berre belage oss på at verdscupen startar når den skal, så får vi vere klare til då.

Utvalt

24-åringen var naturlegvis blant dei utvalde då Noregs Skiforbundet presenterte landslagstroppen tidlegare i juni. Han skryter av lagmiljøet i troppen.

– Vi er ein stor og fin gjeng no. Vi har alltid vore ei gruppe som går godt saman og trivst på tur. Vi har eit godt lagmiljø som er bra å utvikle seg i, seier Forfang.

