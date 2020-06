sport

Real Sociedad har berre teke eitt poeng på sine fire kampar etter pandemipausen. Ødegaard vart bytt ut i heimetapet for Celta Vigo onsdag.

Og igjen, for tredje gong på rad, valde Spanias største avis Marca å ikkje gi han karakter på spelarbørsen. Det er oppsiktsvekkjande for mannen som var den store nye profilen i serien i fleire månader.

– Etter dei første kampane (etter viruspausen) hadde eg kontakt med Martin, og det verka positivt korleis han opplevde situasjonen, seier Lagerbäck til NTB.

– Det er vel noko klassisk over dette med eit lag som har gjort det betre enn mange forventa, også dei sjølv kanskje. Då kan det vere lett å kome inn i ein svak periode. Real Sociedad har òg eit relativt ungt lag, og det er ikkje så uvanleg at dette hender.

Tett på

Lagerbäck har kontroll på kvart spark Ødegaard har gjort etter restarten i spansk fotball.

– Eg har sett alle kampane deira. Laget vil kanskje litt for mykje for tida og har kanskje mista noko av det dei var så gode på før koronatida. Og det gjeld å ikkje overvurdere seg sjølv.

– Eg synest Martin er seg sjølv lik òg no. Han vil så veldig mykje, men rolla hans er mykje å vere ein link i spelet inn mot straffeområdet. Så fungerer ikkje laget, og då er det ikkje lett for han heller. Det er inga unnskyldning, men han har fått til det same som laga, seier Lagerbäck til NTB.

På veg ned

Dei fire beste laga i La Liga får Champions League-plass til hausten. Real Sociedad har falle ut av toppsjiktet etter ein særs svak periode.

Ødegaards klubb er klar for den spanske cupfinalen. Den blir truleg spelt i august.

Landslaget speler kampar i september, og 12. oktober ventar EM-omspelet mot Serbia.

(©NPK)