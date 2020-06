Sven Erik Bystrøm stadfesta klar for Tour de France

sport

Maxtin stadfestar uttaket overfor italienske Tuttobici, melder procycling.no.

For to veker sidan vart det kjende at Kristoff, Fabio Aru, Tadej Pogacar, Davide Formolo og David de la Cruz var tekne ut. Lagsjefen stadfestar no at dei siste plassane går til Bystrøm, Jan Polanc og Marco Marcato.

Bystrøm debuterte i Tour de France i fjor med ein 110.-plass i samandraget. 28-åringen vart nummer 20 på avslutningsetappen.

Kristoff, som har tre etappesigrar i rittet, skulle eigentleg prioritere Giro d'Italia, men koronapandemien endra planane. Han har til saman sykla rittet sju gonger.

Den utsette utgåva av det mest prestisjetunge sykkelrittet i verda startar i Nice 29. august og varer til 20. september.

(©NPK)