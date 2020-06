Klopp i tårer over triumfen

sport

Ingen var i tvil om at Liverpool ville ta sin første Premier League-siger, men då det skjedde torsdag, sette det kjenslene i sving hos Liverpool-manageren.

– Dette er ein stor augneblink, eg har eigentleg ikkje ord. Eg er fullstendig overvelda. Eg trudde aldri eg ville reagere på denne måten, sa ein rørt Klopp til Sky Sports.

Liverpool-laget og trenarteamet hadde samla seg på eit hotell i sentrum av Liverpool for å følgje kampen på Stamford Bridge mellom heimelaga Chelsea og Manchester City. City måtte vinne for å ha ein teoretisk sjanse til å kunne ta igjen Liverpool.

Feiring

Men ved kampslutt var all teori over. Chelsea hadde slått City 2-1, og opp til Liverpool var det 23 poeng. Det forspranget kan ikkje takast igjen med sju kampar igjen å spele.

Mange menneske samla seg utanfor Anfield og elles i byen for å feire ligagullet, som alt vart sikra før kampen borte mot City neste veke.

– Det er viktig å feire, for slike augneblinkar er ugløymeleg, sa Klopp.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson var òg full av kjensler.

– For å vere ærleg, akkurat no er eg er tom for ord. Det har ikkje heilt sokke inn. Ein tenkjer eigentleg aldri over slutten på dette, ein er så fokusert på kvar kamp. Og når denne augneblinken kjem, kan eg ikkje beskrive det, sa Henderson.

Hyllar Klopp

Kenny Dalglish, som var manager førre gong Liverpool vart seriemeister for 30 år sidan, hadde tårer i auga då han vart intervjua av BT Sport rett etter at tittelen var i hamn.

– Dei siste åra sidan Jürgen kom har vore veldig positive. Han har vore fantastisk, og han symboliserer alt Liverpool står for som fotballklubb. Dei fortener alt dei har fått, og vi har mykje meir å sjå fram til så lenge han er manager, sa Dalglish.

– Dette er for deg, Kenny, som har venta i 30 år, og det er for Stevie (Gerrard), sa Klopp sjølv til Sky Sports.

Liverpool har sju kampar igjen å spele i årets Premier League-sesong, som vart avbroten på grunn av koronasituasjonen i mars. Viss laget orkar, kan det slå Manchester Citys poengrekord (100) frå førre sesong.

