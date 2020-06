Markerer pride med regnbogefarga hjørnesparkflagg

sport

Talsmann Gjert Moldestad i Norsk Supporterallianse skriv i eit blogginnlegg på brann.no om viktigheita rundt markeringa av pride i norsk fotball.

Moldestad skriv at det finst ingen opne homofile toppfotballspelarar i landet, og at fotballen må ta eit ansvar for at alle skal føle seg velkomne.

Sportsklubben Brann markerer derfor pride med hjørnesparkflagg i regnbogefargar under møtet på søndag mot Rosenborg på Brann Stadion.

I fjor gjekk Norsk Fotballforbund saman med mellom anna Oslo Idrettskrets, Norges Ishockeyforbund og Vålerenga Fotball i prideparaden i Oslo.

I år er Oslo Pride avlyst som fysisk festival grunna smitteverntiltak knytt til koronasituasjonen.

