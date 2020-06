Poengtrekk for Strømmen og Raufoss

sport

Det kjem fram i ei pressemelding om NFFs finansielle oppfølgingssystem. Førstedivisjonsklubbane Strømmen og Raufoss har ikkje nådd delmåla sine, og dermed startar dei 2020-sesongen med poengtrekk med mindre dei skulle anke avgjerdene og vinne fram.

– Eg er ikkje glad for at to klubbar i OBOS-ligaen (førstedivisjon) blir trekte poeng for ikkje å nå dei økonomiske handlingsplanane sine. Det er likevel heilt på sin plass at klubbane som ikkje oppnår delmåla sine, får den reaksjonen dei avtalte då dei inngjekk handlingsplanane sine for å forbetre økonomien, seier fotballpresident Terje Svendsen.

Fire klubbar i førstedivisjon er i såkalla raud kategori innanfor det finansielle oppfølgingssystemet: Jerv, Raufoss, Strømmen og Øygarden.

I Eliteserien er berre Start i raud kategori. Sørlandsklubben blir pålagd å lage handlingsplanar for å rette opp den negative eigenkapitalen sin, skriv fotballforbundet.

Tala gjeld den økonomiske statusen til klubbane ved utgangen av 2019.

(©NPK)