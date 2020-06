Regjeringa opnar for å kompensere kampdagsinntekter

sport

Den nye kompensasjonsordninga vil gjelde for fleire typar inntekter og fleire arrangement for idrett og det frivillige. For toppidretten har det tidlegare vorte kjent at regjeringa kompenserer for bortfall av billettinntekter.

I ei pressemelding heiter det at Kulturdepartementet har lytta til innspel frå sektoren og har opna ordninga for fleire typar inntekter enn billettar og deltakaravgifter. Ein kan no søkje 70 prosent kompensasjon av tapte inntekter frå til dømes loppemarknader, utleige og idrettsanlegg.

For toppfotballen er det gode nyheiter at ein no kan få kompensert tapte kampdagsinntekter i tillegg til bortfallet av billettinntekter.

Kulturdepartementet har sørgt for løpande utbetalingar. Det vil seie at dei som allereie har eit dokumentert tap, kan søkje om å få kompensert dette no, medan andre kan vente og sjå korleis det blir for arrangement som er planlagde i sommar.

