Tore André Flo inn i støtteapparatet til U21-landslaget

Det opplyser Norges Fotballforbund på nettstaden sin.

Flo jobbar til dagleg i Chelsea med utlånte spelarar. Parallelt med dette skal han rådgi Smerud.

– Tore André er høgt respektert som trenar, spelarutviklar og fagmann i eit av dei fremste utviklings- og prestasjonsmiljøa i verda. Han har vore med oss på U21 ved fleire høve tidlegare, og han var eit klart førsteval når eg no skulle ha inn ein ny person i teamet vårt, seier Smerud.

Flo skal inngå i eit team som elles består av Terje Skjeldestad, Bård Homstøl, Daniel Pedersen, Geir Andreassen og Sigbjørn Korneliussen.

– Vi har fått ein person som vi er trygge på kan bidra i utviklinga av lag og spelarar mot eit topp-europeisk nivå. Tore André veit kvar referansen for dei aller, aller beste ligg, og han veit kva for ein kollektiv kultur og individuell innstilling som blir kravd for å «gå heile vegen», held Smerud fram.

