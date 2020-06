Klopps bøn til Liverpool-fansen: – De må feire med hovudet

sport

Liverpool-supporterane har venta i ei årrekkje på endeleg å vinne Premier League-trofeet att. Denne sesongen klarte klubben bragda for første gong sidan 1990, men det skjedde i ein sesong der koronaviruset prega avslutninga.

Etter at seriegullet vart sikra då Chelsea slo Manchester City førre veke, samla fleire tusen tilhengjarar seg i Liverpool for å feire. I tillegg til at feiringa var utfordrande reint smittevernmessig, braut det ut ein brann ved Liver-bygningen, og 34 personar vart skadde, tre av dei alvorleg, melder BBC.

I eit ope brev til fansen, publisert i lokalavisa Liverpool Echo, skriv den tyske manageren til klubben no at han ikkje akkurat likte scenene som synte seg då gullet vart feira.

Lidenskap

– Eg er eit menneske, og lidenskapen deira er òg lidenskapen min, men akkurat no er det viktigaste at vi ikkje har slike offentlege feiringar. Det skylder vi dei mest sårbare i samfunnet vårt, helsearbeidarane som har gitt så mykje og som vi har klappa for, og politiet og lokale styresmakter som hjelper oss som klubb, skriv Klopp.

– Feire, men feire på ein måte som er trygg og i ein privat setting der vi ikkje risikerer å spreie denne grufulle sjukdommen vidare i samfunnet vårt, held han fram.

Premier League-avslutninga vart utsett då koronaviruset stengde fotballen rundt om i Europa, og blant enkelte vart det spekulert i at Liverpool faktisk kunne gå glipp av tittelen dersom sesongen ikkje kunne spelast ferdig.

Suveren ligatittel

Men sidan sesongen kom i gang att, var det ikkje noko som kunne hindre Liverpool i å ta ein suveren ligatittel. Den verkeleg store feiringa, som då John Arne Riise og co. vann Meisterligaen i 2005, blir det likevel ikkje noko av i Liverpool.

– Viss ting var annleis, er det ingen ting eg hadde likt meir enn å feire saman, å ha ein parade som var endå større enn då vi vann Meisterligaen i fjor, så vi kunne dele denne spesielle augneblinken. Men det er berre ikkje mogleg, skriv Klopp.

Liverpool møter Manchester City i sin neste kamp komande torsdag.

