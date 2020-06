Medium: Newton erstattar Brady i New England Patriots

sport

Den amerikanske fotballspelaren frå Atlanta vart frigitt frå kontrakten med Panthers i mars og har sidan den gong vore tilgjengeleg for dei andre laga i NFL, som ein såkalla «free agent».

Ifølgje ESPN vil Newton skrive under på ein kontrakt for eitt år for laget frå Foxborough utanfor Boston. Også nyheitsbyrået AP har fått stadfesta avtalen.

Tom Brady, som har sikra Patriots seks Superbowl-sigrar sidan han kom til laget i 2000, gjekk etter førre sesong til Tampa Bay Buccaneers.

Newton har sjølv hatt suksess på banen. I 2016 leidde han Panthers til Superbowl, der dei tapte for Denver Broncos. Han vart kåra til den mest verdifulle spelaren i ligaen den sesongen.

