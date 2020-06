Ny Premier League-ball skal gi rette frispark

sport

Designet på den nye Premier League-ballen, Nike Flight, minner meir om ein golfball. Han har fleire og djupare riller enn dei fleste andre ballar, og skal ifølgje Nike sørgje for at det blir færre frispark og langskot der ballen flakkar uføreseieleg i lufta. Det skal gi betre arbeidskår både for målvakter og skyttarar, meiner selskapet.

Internasjonale medium, som Daily Mail, trekkjer fram den utskjelte – og av nokon elska – Jabulani-ballen frå fotball-VM i Sør-Afrika i 2010. Der Jabulani-ballen var glatt og lett vart teken av lufta, noko som resulterte i ein vill ballbane, er den nye Flight-ballen den rake motsetnaden.

Ifølgje Nike har den nye ballen ein ballbane som er «30 prosent sannare» enn Nikes eigen forgjengar. Selskapet har jobba med han i åtte år og testa ut 68 ulike versjonar. Meir enn 800 profesjonelle utøvarar har delteke i testinga.

– Alt vi gjer, har røter i vitskapen. Her kan vi måle små forskjellar som kanskje ikkje er merkbare for dei fleste utøvarane, men når dei små forskjellane blir forbetra 68 gonger, blir resultatet eit oppsiktsvekkjande sprang i måten ballen oppfører seg på, seier Kieran Ronan, Nike-direktør for globalt utstyr.

(©NPK)