Uefa-lege om nasjonsligaen: – Må spelast bak lukka dører

Fleire land har byrja å opne for tilskodarar igjen på tribunen under fotballkampar, inkludert Noreg.

Kampane i nasjonsligaen blir spelt i land over heile Europa, men sjølv om vertslanda godtek tilskodarar, vil neppe det vere mogleg til hausten.

– Nasjonsligakampar og vennskapskampar i haust må spelast bak lukka dører sjølv om dei respektive landa tillèt tilskodarar på tribunen, på grunn av koronapandemien, seier Meyer til det tyske nyheitsbyrået DPA.

Må følgje Uefa-reglar

– Uefa-konkurransar er baserte på Uefa-regelverket. Ingen kan fylle eit stadion med tilskodarar viss det går imot Uefa-reglane når det er ein Uefa-konkurranse, og reglane tillèt ikkje tilskodarar, sa legen vidare.

Meyer seier at situasjonen rundt nasjonsligaen er langt meir kompleks enn for Meisterligaen og Europaligaen. Dei to sistnemnde blir spelte i eitt land med få deltakande lag. Nasjonsligaen blir derimot spelt over heile Europa med lag frå heile kontinentet.

Ei endeleg avgjerd blir teken om ikkje lenge.

Travelt for Noreg

Det blir ein hektisk haust for Noreg i den kontinentale konkurransen. Slik ser nasjonsligaprogrammet ut for Lars Lagerbäcks menn:

* 4. september: Noreg–Austerrike.

* 7. september: Nord-Irland–Noreg.

* 11. oktober: Noreg–Romania.

* 14. oktober: Noreg–Nord-Irland.

* 15. november: Romania–Noreg.

* 18. november: Austerrike–Noreg.

Noreg speler òg omspel om EM-billett mot Serbia 8. oktober. Blir det norsk siger der, ventar anten Skottland eller Israel i «finale» 12. november. Begge desse kampane skal spelast i Oslo.

– Det kan vere at vi må rullere på laget i desse kampane og ta ut større troppar enn vanleg, sa Lars Lagerbäck til NTB då han snakka om det krevjande kampprogrammet nyleg.

I oktober ventar tre heimekampar på ei veke, som truleg må spelast utan tilskodarar.

