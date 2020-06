sport

Det melder Ødegaards klubb Real Sociedad i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

Nordmannen skal til den katalanske hovudstaden for å sjekke seg for patellar tendinopati, betre kjent som Jumpers knee, skriv TV 2. Det vil bli vurdert fleire ulike behandlingsmetodar for å bli kvitt smertene i kneet.

Det har gått trått for Ødegaard og hans Real Sociedad etter koronapausen, og måndag vart sett 21-åringen på benken i 1–2-tapet mot Getafe.

