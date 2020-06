Idrettsforbundet pressar på for full opning av breiddeidretten

sport

Førre veke gav regjeringa – imot råda frå fagstyresmaktene – klarsignal for opning av barne- og ungdomsidretten for personar under 19 år frå 1. august.

Medan gleda blant barn og unge var stor, var alle vaksne personar som driv aktiv idrett, tilsvarande skuffa. Driv dei kontaktidrett, kan dei verken trene eller konkurrere som normalt, men må følgje regelen om ein meters avstand.

No pressar Norges idrettsforbund på for at også den vaksne breiddeidretten skal få kome i gang igjen i sommar.

– Gitt at smittesituasjonen gjennom sommaren er under kontroll, ventar vi at styresmaktene tek neste steg og opnar for ordinær aktivitet for kontaktidrettane for personar over 19, skriv idrettspresidenten i ei fråsegn send til NTB.

Idrettspresidenten skal møte den politiske leiinga i både Kulturdepartementet og Helsedepartementet rett etter fellesferien med mål om å utarbeide ein plan for full gjenopning av alle delar av norsk idrett.

(©NPK)