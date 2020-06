Start-legende forlengjer kontrakten

sport

– Eg er veldig glad for moglegheita til å bli med vidare. Eg har jobba lenge for å kome meg tilbake på banen og då er det godt at eg framleis får moglegheita til det, seier Børufsen til nettsida til klubben.

Børufsen, som fekk debuten sin for Kristiansand-klubben tilbake i 2006, har spelt over 300 kampar for Start. Venstrevingen har vore ute med skade sidan juni 2018, men han har ikkje gitt opp håpet om å igjen kle seg i den gule drakta.

– Eg føler eg er klar til å bidra, men eg veit jo òg at eg ikkje har spelt kamp på veldig lenge. Eg er ikkje klar for 90 minutt, men innhopp på 15–20 minutt skal gå fint, seier Børufsen.

Start-trenar Joey Hardarson er òg tilfreds med forlenginga.

– Espen har hatt ein jamn framgang i heile oppkøyringa, og konkurrer no om ein plass i troppen. Så får vi sjå korleis det utviklar seg vidare. Espen Børufsen i godt, gammalt slag er ein særs god spelar, seier Hardarson.

Start speler sin neste kamp borte mot Haugesund onsdag kveld.

