Det stadfestar Norges Håndballforbund tysdag.

– Tonje har eit klokt handballhovud, og er ein trenar og coach i stor utvikling. Ho har gjort ein veldig god jobb både i trenarteamet i Larvik, som hovudtrenar i Flint Tønsberg og i landslagsleiinga for U-jentene, seier Thorir Hergeirsson.

Larsen blir fasa inn i den nye jobben i august og vil i ein periode kombinere den nye rolla med å vere trenar for Flint Tønsberg.

– Å få jobbe saman med Thorir og trenarteamet er noko eg gleder meg veldig til. Eg er audmjuk og stolt over å få denne moglegheita, seier den tidlegare landslagsprofilen.

Sterke bidrag

Larsen skal no utgjere trenarteamet rundt handballjentene saman med landslagssjef Thorir Hergeirsson og målvakttrenar Mats Olsson. I første omgang blir likevel ikkje engasjementet på full tid.

– Ho får ei deltidsstilling inntil Flint Tønsberg har ny, permanent hovudtrenar på plass. Vi har hatt eit særs godt samarbeid med Flint Tønsberg i denne saka. Eg vil rose dei for den konstruktive dialogen vi har hatt rundt Tonjes roller. Det har vore viktig for oss at klubben blir fornøgd med løysinga, seier Hergeirsson.

Han takkar vidare Hermansson Högdahl for innsatsen sin gjennom mange år.

– Mia har bidrege sterkt i trenarteamet, og har vore med på å vinne ti medaljar i 13 meisterskap med handballjentene. Mia vil no bruke den store kompetansen sin som trenar, leiar og fagperson i arbeidet med og rundt dei yngre landslaga våre på jentesida, seier Hergeirsson.

Landslagssjefen forlengde

Styreleiar i Flint Tønsberg Håndball, Petter Dybdahl, seier i ei fråsegn at klubben er fornøgd med løysinga som finst rundt Larsen. Det kan ta tid å erstatte den nye landslagstrenaren.

– I ytste konsekvens så kan det bety at Tonje leier laget til sesongen er over, seier Dybdahl.

Thorir Hergeirsson signerte nyleg ein forlengd kontrakt med Norges Håndballforbund. Den nye avtalen strekk seg fram til 2024.

Tonje Larsen var med på å vinne 11 medaljar frå OL, VM og EM i sin innhaldsrike karriere. I 2008 vart ho olympisk meister i Beijing saman med lagvenninnene på det norske laget.

VM-bronsen i 2009 og EM-gullet i 2010 var Larsens to siste meisterskap som spelar og Hergeirssons to første meisterskap som trenar.

