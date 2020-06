Tysk storavis: Sané klar for Bayern München

sport

Ingen av klubbane har offisielt annonsert overgangen, men Bilds fotballsjef Christian Falk skriv òg på Twitter at alle formalitetar er rydda av vegen.

Tyskaren var delaktig i at Manchester City kunne løfte heile tre engelske trofé i fjor, og no ventar etter alle solemerke nye utfordringar i München.

Citys manager Pep Guardiola varsla førre veke at den lynraske vingen ønskte seg vekk frå Manchester, og at han nekta å skrive under ny kontrakt. Sanés avtale går ut neste sommar.

Den lynraske vingen har vore skadd i nesten heile den inneverande Premier League-sesongen.

(©NPK)