Den kinesiske superligaen startar opp 25. juli

Det skjer berre dryge to veker etter at ligaen stod i fare for ikkje å bli spelt ferdig på grunn av nye koronautbrot i den kinesiske hovudstaden Beijing.

Ligaen skulle starta 22. februar, men har vorte sett på vent som følgje av koronaviruset. No startar han opp om tre veker viss alt går slik fotballaktørane håpar.

Sesongen skal fullførast i storbyane Dailan og Suzhou, under strenge tiltak. Det er ikkje sikkert at tilskodarar får vere til stades på kampane.

Det har berre vore eitt koronatilfelle i den kinesiske ligaen. Det var Shandong Luneng-spelar Marouane Fellaini, som vart frisk etter tre veker på sjukehus.

