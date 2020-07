Hegerberg jublar over Reals kvinnesatsing: – Håpar dei går «all in»

sport

Det skjer etter 118 suksessrike år med satsing på mennene i «Los Galacticos». Ifølgje spanske medium er det venta ei ny satsing tilsvarande den som gav det galaktiske kallenamnet og lokka spelarar som Zinédine Zidane, Ronaldo og David Beckham til klubben.

Ada Hegerberg og den franske klubben hennar, Lyon, har hatt eit godt grep om hegemoniet i kvinnefotballen, men den norske stjerna fryktar ikkje konkurranse frå Real.

– Det er veldig positivt. Eg håpar dei vil investere stabilt over ein lang periode, og at dei har eit langsiktig perspektiv. Dette kan ikkje skje over natta. Men det er veldig positivt at den største klubben på herresida no investerer i eit kvinnelag. Det er slik moderne kvinnefotball bør vere, seier Hegerberg.

– Det sender ei melding til dei andre klubbane. Eg håpar dei går «all in», seier Hegerberg.

Tacon, som no skal spele under namnet Real Madrid Femenino, har allereie byrja å førebu seg før overtakinga formelt var eit faktum. Klubben har signert svenskane Kosovare Asllani og Sofia Jakobsson. Sistnemnde var blant dei nominerte til Gullballen i 2019.

Real Madrid var blant dei siste storklubbane som ikkje hadde eit eige kvinnelag, etter at også Barcelona i det siste har teke opp kampen med dei tyske, franske og engelske laga. Barcelona har mellom anna den norske landslagsstjerna Caroline Graham Hansen i stallen sin.

– Tida er no inne til å byggje eit lag de alle kan vere veldig stolte av, seier Real Madrid-president Florentino Pérez.

