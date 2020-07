Russland ber om utsetjing av friidretts-bot

sport

Det russiske friidrettsforbundet har vore utestengt frå den internasjonale varmen sidan 2015 på grunn av fleire dopingsaker. Utøvarar som beviseleg er reine, har hatt moglegheita til å konkurrere under nøytralt flagg.

Denne moglegheita kan no ryke. Russland er pålagt ei bot på ti millionar dollar (960 millionar kroner) av Det internasjonale friidrettsforbundet (WA). Halvparten av denne bota har betalingsfrist 1. juli, og viss fristen ikkje møtest, ryk moglegheita for reine russarar under nøytralt flagg.

Det russiske nyheitsbyrået Tass melder at Russland har bede om ei utsetjing på ubestemt tid, og grunngitt det med at koronakrisa gjer at forbundet er i eit økonomisk uføre.

– Vi har dessverre ikkje fått noko svar på dette, seier friidrettspresident Jevgenij Jurtsjenko.

Ifølgje nettstaden Insidethegames vil ikkje Det internasjonale friidrettsforbundet kommentere saka onsdag.

Også den russiske regjeringa og tidlegare stjerner som Jelena Isinbajeva har vendt seg til det internasjonale forbundet for å sikre moglegheita utøvarane har til å konkurrere.

(©NPK)