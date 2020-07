Slik forklarer Haaland gullmoglegheita som glapp

sport

I eit intervju med den tyske storavisa Bild tysdag snakkar den norske måltjuven om kva som manglar for at den nye arbeidsgivaren hans skal sikre seg ein etterlengta seriemeisterskap.

– Den store viljen til å vinne kvar einaste kamp – den treng vi, seier Haaland i intervjuet som er gitt att av mellom anna sport.dei.

I kjølvatnet av 0-4-smellen mot Hoffenheim i serieavslutninga sist helg, sa Dortmund-målvakt Roman Bürki til Sky at hans eige lag tilsynelatande ville mindre enn motstandarane.

– Roman tek absolutt ikkje feil viss han kritiserte haldninga vår i kampen mot Hoffenheim, seier Haaland.

Var i posisjon

Då den tyske fotballsesongen vart sett på ein ufrivillig pause i mars som følgje av koronaviruset, hadde Dortmund berre fire poeng opp til ligaleiar Bayern. Haaland og lagkameratane var i angrepsposisjon, men sakka i staden akterut då kampaktiviteten vart gjenoppteken gjennom mai og juni.

Også det mange omtalte som «seriefinalen» mot Bayern enda med tap. Til slutt skilde det 13 poeng mellom seriemeistrane frå München og sølvvinnarane i Dortmund.

Haaland er klar på at han ikkje er fornøgd med å vinne sølv år etter år.

– Dortmund er ein stor klubb med potensial til å vinne titlar, seier han og legg til at fansen fortener eit trofé.

Månadens spelar

No må han og lagkameratane sjå mot neste sesong for å innfri det målet. Onsdag vart det kjent at det blir planlagt for sesongstart 11. eller 18. september.

Haaland er elles seriemeister i Austerrike denne sesongen. Han spelte nok for Salzburg før overgangen til Dortmund til å bli det. I Tyskland har han skåra 11 mål på 15 kampar for Dortmund.

Tidlegare denne veka vart han stemt fram av fansen til månadens spelar for juni.

