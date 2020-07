Wigan i djup økonomisk krise – sett under administrasjon

sport

I ei fråsegn frå Wigan onsdag blir det stadfesta at klubben er sett under administrasjon, melder Daily Mail. Trioen Paul Stanley, Gerald Krasner og Dean Watson frå selskapet Begbies Traynor skal i tida som kjem, styre økonomien.

– Sjølvsagt har utsetjinga av meisterskapsserien grunna Covid-19 hatt ein betydeleg innverknad på dei nylege inntektene til klubben, seier Krasner ifølgje Sky Sports.

I samsvar med regelverket for den engelske fotballigaen (EFL) kan avgjerda om at Wigan blir sett under administrasjonen medføre at klubben blir trekt tolv poeng i årets sesong.

Wigan ligg førebels på 14.-plass på tabellen, men eit potensielt poengtap vil resultere i at Wigan hamnar nedst og rykkjer ned.

– Det viktigaste målet vårt er å sikre at klubben fullfører alle resterande kampar denne sesongen og raskt finn interesserte aktørar som kan redde Wigan Athletics FC og jobbane til dei som arbeider for klubben, seier Krasner.

(©NPK)