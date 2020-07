Rosenborg-sjef drøymer om Meisterliga før historisk oppgjer

sport

Etter lang ventetid blir Toppserien endeleg sparka i gang att, med ein opningskamp for historiebøkene. Trondheims-Ørn eksisterer ikkje lenger. No er det Rosenborg som stiller til start på grasmatta i Trondheim.

I fjorårssesongen kom Trondheims-Ørn på sjuandeplass. No som laget har nytt namn og profil, vil hovudtrenar Steinar Lein ta klubben til nye høgder.

– Målsetjinga er jo å spele i Meisterligaen, seier trenaren til NTB.

Lein innrømmer at eit topplag ikkje blir bygd over natta, men trur ikkje det er altfor lenge til dei er med på å kjempe blant dei beste.

– Eg trur det er for tidleg i år, men allereie neste år håpar eg vi kan vere med på å knive om dei gjævaste plassane.

Fleire nye signeringar

Rosenborg-leiren har jobba hardt for å styrkje stallen fram mot sesongstart, og har fått fleire profilerte spelarar inn døra. Kristine Minde frå Wolfsburg og Lisa-Marie Karlseng Utland frå Reading er blant nysigneringane.

Sistnemnde har trena med den nye klubben sin i éi veke og ser fram til å spele fotball igjen.

– Det har vore artig på trening, og eg gler meg veldig til å kome i gang med serien med laget, seier Utland.

Den tidlegare Reading-spelaren har 53 kampar og 19 mål for det norske landslaget og har vore éin sesong i England. Fredag ventar første utfordring tilbake i norsk fotball, nemleg regjerande seriemeister LSK, ein motstandar Utland trur Rosenborg kan slå.

– Vi må sjølvsagt vere gode, men viss vi klarer å få til det vi vil, så trur eg absolutt det, seier Utland.

Håp om siger

LSK Kvinner har vunne Toppserien kvart år sidan 2014. Lein er klar over utfordringa laget hans står overfor, men trur at å spele på eige gras kan gi spelarane hans ein fordel.

– Vi har jo trua på at vi kan slå dei, men samtidig så veit vi jo at dei har vore Noregs beste lag dei siste åra. I ein opningskamp på heimebane, så har vi eit håp om at vi kan ha ei moglegheit, seier RBK-trenaren.

Lein stadfestar at det er for tidleg for Minde å spele fredag, men ser ikkje bort frå moglegheita for nokon minutt på banen for Utland.

– Lisa-Marie er nok i troppen, men ho kom for ei lita veke sidan og har trena lite med laget. Vi er veldig varsame med tanke på skaderisiko når ein har spelt lite fotball. Ho har halde seg i form, men berre hatt nokre få treningar med laget. Det er ikkje sikkert at ho blir nytta, seier trenaren.

Fakta om ti siste seriemeistrar i Toppserien

Dette er dei ti siste vinnarane av Toppserien i fotball for kvinner:

* 2019: LSK Kvinner

* 2018: LSK Kvinner

* 2017: LSK Kvinner

* 2016: LSK Kvinner

* 2015: LSK Kvinner

* 2014: LSK Kvinner

* 2013: Stabæk

* 2012: LSK Kvinner

* 2011: Røa

* 2010: Stabæk

