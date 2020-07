Vandrepokal «forsvann» i flyttelasset til fotballproffen – måtte kjøpe ny

sport

Ifølgje danske Tipsbladet vart det hektisk aktivitet i forkant av cupfinalen på onsdag i Parken då det vart klart at vandrepokalen til «Årets Pokalfighter» ikkje lét seg spore opp.

Wikheim fekk den tradisjonsrike pokalen etter at Midtjylland vann cupfinalen i førre sesong, men verken nordmannen eller klubben hans var klar over at trofeet skulle leverast tilbake. Etter sesongslutt forlét så Wikheim Midtjylland til fordel for klubben Al Fateh i Saudi-Arabia.

– Eg hadde han i Danmark, men då eg flytta til Saudi-Arabia, flytta kjærasten min til Noreg, og vi pakka ned alle tinga våre. Han ligg sannsynlegvis i botnen av ei (flytte)kasse, men eg veit ikkje kvar han er, seier den tidlegare Strømsgods-profilen til Tipsbladet.

Det er det danske sportsjournalistforbundet som står bak utdelinga av «Årets Pokalfighter». Då det vart klart at vandrepokalen var på avvegar, vart det teke ei rask avgjerd om at einaste utveg var å kjøpe ein ny.

Det nye trofeet nådde fram akkurat i tide til finalen på onsdag mellom Ålborg og Sønderjyske. Den enda elles med 0–2-tap for Iver Fossum og Ålborg.

Kampen i Esbjerg vil likevel bli hugsa fordi han fleire gonger måtte stoppast fordi uregjerlege supporterar på tribunane forbraut seg mot smittevernreglane som gjaldt for arrangementet.

Gustav Wikheim får behalde fjorårets vandrepokal dersom han skulle dukke opp.

