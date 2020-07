Sané stadfesta klar for Bayern München

sport

Tysdag melde både Sky Sports og BBC at den tidlegare City-spelaren visstnok skulle ha skrive under ein avtale på fem år.

Fredag vart overgangen, som venta, fullført. Sané forlèt dermed Manchester City etter fire år i klubben. Overgangssummen ryktast å vere litt over 650 millionar kroner.

– Han kjem til å få eit nytt kapittel hos ein fantastisk klubb i Bayern München. Han ønskte å dra. Alle har sitt eige liv, og han bestemde seg for å dra vidare, sa City-manager Pep Guardiola på ein pressekonferanse før kampen på torsdag mot Liverpool.

City-manageren varsla førre veke at den lynraske vingen ønskte seg vekk frå Manchester, og at han nekta å skrive under ny kontrakt. Sanés avtale går ut neste sommar.

Tyskaren har vore skadd i nesten heile inneverande Premier League-sesong, men var delaktig i at Manchester City kunne løfte heile tre engelske trofé i fjor.

– Eg ville ha elska det om han vart att, men han trur at han blir betre og lykkelegare der, sa City-manageren.

(©NPK)