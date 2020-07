Idrettsarrangement får millionar av regjeringa

sport

Pengane kjem frå ordninga som skal bidra til at personar med funksjonsnedsetjing kan delta på arrangement for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

– Regjeringa jobbar for at menneske med funksjonsnedsetjing skal ha ein meiningsfull kvardag og bli inkluderte i fellesskapen på alle måtar. Derfor er eg veldig glad for desse tildelingane, som gir personar med funksjonsnedsetjing høve til å delta i idrett og friluftsliv på linje med funksjonsfriske. Eg veit at desse arrangementa har mykje å seie for veldig mange, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i ei fråsegn.

Desse seks arrangementa er tildelte pengar:

* Riddarrennet, ei av dei største årlege vintersportsvekene i verda for syns- og rørslehemja, får éin million kroner til Riddarveka 2021.

* Heddal IL får 520.000 kroner til ParaVeka 2021, som består av treningssamlingar, konkurransar, kurs og foredrag.

* Norges idrettsforbund får 350.000 kroner til Superlekene, eit vinterarrangement for personar i alle aldrar med funksjonsnedsetjing.

* Spenningskurset får 200.000 kroner til friluftsliv på vinterstid for barn, unge og vaksne med ulike funksjonsnedsetjingar og hjelpebehov.

* Norges Svømmeforbund får 220.000 kroner til landsstemne i symjing i Bergen i 2021 for personar med funksjonsnedsetjing.

* Norges Golfforbund får 210.000 kroner til Para noregscup/EDGA Access Event 2021, ei paragolfturnering som inngår i kalenderen til EDGA (European Disabled Golf Association).

(©NPK)