NFF varsla om brot på koronatiltaka i breiddefotballen

Det skriv TV 2 måndag. Tidlegare på dagen sende fotballforbundet ut eit brev der dei ber klubbane følgje gjeldande regelverk.

– Sjølv om vi både forstår og deler utmattinga og frustrasjonen som rår i klubbane no, vil vi på det sterkaste rå mot ei slik tilnærming. Sjølv om vi, de og heile fotballrørsla er djupt usamde i tilnærminga til styresmaktene no, trur vi ei slik tilnærming vil verke mot formålet sitt, skriv generalsekretær Pål Bjerketvedt i brevet.

– Vi fryktar at ein slik demonstrasjon kan skape unødvendig splitting mellom ulike lag internt i ligaene, og dessutan mellom NFF sentralt og klubbane. NFF vil i utgangspunktet ikkje ha moglegheit til å kontrollere og følgje opp brot på eit regelverk som ikkje er knytt til det eigne regelverket til fotballen, held fram han.

Klubbar kontakta

Kari Lindvik i Divisjonsforeningen har vore i samtalar med fleire klubbar om brot på regelverket.

– I dag har eg snakka med 5–6 klubbar, mest frå Austlandet og hovudsakleg i Oslo. Eg vel å tru at det er rykte som oppstår og at klubbane følgjer tiltaka. At det er nokre brot, det forstår vi at det er for rykte oppstår ikkje av ikkje noko, seier Lindvik til TV 2.

Ho vil derimot ikkje kommentere kva klubbar det gjeld.

Sterke reaksjonar

Fredag kom nyheita om at det ikkje blir noko ytterlegare opning av breiddefotballen før tidlegast i august, noko som har fått Fotball-Noreg til å rase.

Så langt er det berre opna opp for fullkontaktstrening og spel på dei tre øvste nivåa til mennene og dei to øvste nivåa til kvinnene.

Barn og ungdom under 20 år har fått trena med full kontakt sidan 1. juni. Frå 1. august kan dei drive full idrettsaktivitet, noko som inneber at dei kan konkurrere mot andre frå same idrettskrins.

