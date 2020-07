Skotsk terminliste klar: håpar på publikum i Old Firm

sport

Ajer og hans Celtic jaktar den tiande strake ligatittelen til klubben når den skotske eliteserien blir sparka i gang i august. Ajer har vorte linka vekk frå den skotske storklubben, men dersom han blir verande, blir Hamilton første motstandar.

Også Mohamed Elyounoussi er klar for ein ny sesong i Celtic etter at han vart samd med Southampton om at eit nytt utlån var til det beste for alle partar.

Den norske duoen løfta ligatittelen sist sesong etter at den skotske serien vart avslutta tidleg som følgje av koronaviruset. Fansen vil ikkje få vere til stades når sesongen blir i gang sparka i august, men skotske fotballstyresmakter håpar å ha tilskodarar tilbake på tribunane på hausten ein gong.

Storoppgjeret Celtic-Rangers, kalla «The Old Firm», er derfor planlagt midt i oktober. I tillegg er det venta at den tradisjonsrike nyttårskampen mellom dei to Glasgow-gigantane vil spelast på Rangers' heimebane 2. januar.

(©NPK)