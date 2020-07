Dansk politi rosar fotballkamp med 7000 tilskodarar – NTF ønskjer lik modell i Noreg

sport

Østjylland-politiet er godt fornøgd med dei frammøtte på oppgjeret på søndag mellom AGF og Ståle Solbakkens FC København, som heimelaga vann 1–0. Tilskodartalet er det klart høgaste etter koronapausen i dansk fotball.

– Politiet rosar fansen for stort sett å ha vist god disiplin og følgt instruksjonane gitt før, under og etter kampen. Ved 1-0-skåringa reiste fleire seg frå seta, men dei sette seg raskt ned igjen, skriv politiet i rapporten sin.

Førre veke endra Danmarks regjering avstandskravet mellom tilskodarane til éin meter. Det gjer at stadig fleire tilskodarar kan møte opp på kampane.

Ønskjer det same i Noreg

I Noreg er berre tillate med 200 tilskodarar til stades på fotballkampar, uavhengig av kapasiteten til arenaen.

Toppfotball Kvinner og Norsk Toppfotball jobbar med å få til ein dansk tilskodarmodell også her til lands og har samarbeidd med den danske divisjonsforeininga.

– Vi har fått tilsendt alt dei har gjort av vurderingar og ein evalueringsrapport. Det har vore drive i samarbeid med styresmaktene, og det har vore ønskt av dei. Vi håpar å få til det same i Noreg. Vi har stor respekt for kompleksiteten som ligg i å opne opp samfunnet gradvis og kontrollert, sa Leif Øverland i Norsk Toppfotball til Eurosport nyleg.

Også Noregs Fotballforbund hentar inspirasjon frå Danmark, opplyser konkurransedirektør Nils Fisketjønn til Aftenbladet.

– I første omgang vil vi auke talet på tilskodarar til 500. Dette håpar vi kan skje tidleg på seinsommaren. Og så jobbar vi med eit prosjekt for å få på plass 2500 tilskodarar, der vi først vil teste dette på nokre få arenaer, seier han.

Godt førebudd i Aarhus

Alt i alt er politiet godt fornøgd med korleis oppgjeret mellom AGF og FC København vart gjennomført søndag.

– Opplevinga til politiet var at klubben hadde førebudd seg veldig bra og hadde teke ei rekkje forholdsreglar for å sikre at det vart halde nødvendig avstand og at samlingsforbodet blir overhalde, skriv Østjylland-politiet.

Politiet var derimot ikkje fornøgd med at supporterane samla seg etter kampslutt då AGF-spelarane gjekk ein sigersrunde for å feire tre poeng, noko klubben vil bli konfrontert med i ettertid.

(©NPK)