Klopp drøymer om lag spekka med lokale kjæledeggar

sport

Tyskaren, som nyleg sikra Liverpools første ligatittel på 30 år, trur fansen kan vente seg fleire lokale kjæledeggar i åra som kjem.

– Draumen er at alle gutane på laget er lokale. Det vil kanskje ikkje skje dei neste fem åra, men kanskje om ti? Viss du kan ha eit lag fullt av «scouserar», så kvifor ikkje? sa Liverpool-manageren på pressekonferansen på tysdag ifølgje Daily Mail.

Per no er høgreback Trent Alexander-Arnold stallens mest profilerte lokale spelar. Også ungguten Curtis Jones, som elles skåra det første målet sitt for raudtrøyene i 2–0 sigeren over Aston Villa søndag, er fødd i Liverpool.

– Det er ikkje ei dårleg greie å vere ein «scouser». Det er ein bra ting, dei er hardtarbeidande og kjempar som galne, seier Klopp.

– Vi ønskjer å vere staden der alle «scouser»-sjeler ønskjer å spele. Det er ikkje ein konkurranse mot Everton. Viss du elskar å spele fotball, er talentfull og jobbar hardt, så vil vi ha deg hos oss, legg han til.

Liverpool speler sin neste Premier League-kamp borte mot Brighton onsdag.

