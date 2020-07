Startdato klar for Zuccarello – semje om tariffavtale i NHL

sport

Tysdag stadfesta NHL at alt er klart for implementering av fase tre og fire i virusprotokollen. Den førstnemnde fasen inneber at spelarane får returnere til full trening 13. juli, før dei byrjar på fase fire, nemleg oppstart av sesongen.

Ligaleiinga og spelarforeininga er òg samde om ei fireårig forlenging av tariffavtalen i ligaen, som no varer ut 2025/26-sesongen.

26. juli kjem laga til storbyane Toronto og Edmonton. Der skal det som blir eit utvida NHL-sluttspel blir gjennomført, frå og med 1. august.

I fase fire vil laga bli plasserte i såkalla «sikre soner». Dei omfattar hotell, restaurantar, treningslokale og arenaene der kampane vil bli spelt. Alle som er i ei «sikker sone» vil bli virustesta dagleg. Det vil òg bli gjennomført sjekk av kroppstemperaturen til spelarane og moglege symptom.

Dei sju dårlegaste laga i NHL er ikkje med til sluttspelet i Toronto og Edmonton, men resten av dei 24 laga, inkludert Mats Zuccarellos arbeidsgivar Minnesota Wild, er kvalifiserte.

