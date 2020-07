Halle om gamleklubben Leeds: – Opprykk vil vere ein lette

sport

Leeds er ein av aristokratane i britisk fotball, men har òg stått for ein av dei mest oppsiktsvekkjande kollapsane. Frå medaljar i Premier League og semifinale i Meisterligaen gjekk turen heilt ned til nivå tre i 2007.

Gunnar Halle er ein av fire nordmenn som har spelt Premier League-fotball for kvittrøyene. Han var i Leeds frå 1996 til 1999, ein periode der Leeds kvalifiserte seg både for Uefa-cupen og Meisterligaen.

– Eg følgjer jo framleis med klubben og har litt kontakt med dei. Så det er veldig bra at det no ser ut som dei kjem seg opp. Det har vore ein litt brokete veg i periodar, men no har dei sett seg i ein posisjon som er god, seier Halle til NTB.

Leeds har fem kampar att av sesongen og har tre poeng ned til Brentford på 3.-plass, men kvittrøyene har éin kamp mindre spelt. Blir det siger over Stoke torsdag, blir luka på seks poeng. Både 1.- og 2.-plassen gir direkte opprykk til Premier League.

– Fantastisk støtte

– Det har vore ein lang veg med mange opp- og nedturar eller eigentleg ikkje så mange oppturar den siste tida. For supporterane som har venta på dette lenge, og eigentleg venta at Leeds skal vere i toppen, vil det vere ein lette, seier Halle.

– Kva slags tilstand er Leeds i no? Er det ein toppklubb?

– Det eg trur eg dei vil vere. Dei har ei fantastisk støtte frå supporterane og næringslivet, og Leeds er ein by som er stor og med mykje engasjement. Så eg trur heilt sikkert dei vil vere godt rusta til å stå i toppen.

Halle meiner Leeds no har fått på plass gode leiarar både i klubbadministrasjonen og i styret. Det har ikkje alltid vore tilfellet for kaosklubben. Ringreven Marcelo Bielsa har fått god kontroll på klubben som manager.

– Det har vore mykje kaos, og det er negativt med trenarar som vart sparka både her og der, og det gjekk unna ein periode. Men med nye eigarar har det vorte stabilisert. Bielsa har kome inn og gjort ein god jobb, meiner Halle.

– Dersom dei rykkjer opp no, så treng dei å forsterke troppen. Det er heilt klart, held 54-åringen fram.

Dei skumle pengane

– Men då må det brukast pengar, og det er kanskje skummelt for Leeds etter alle dei økonomiske problema?

– Det er klart at det er det, men dei får ein god del nye midlar viss dei rykker opp. Og så trur eg dei vil prøve å drive klubben med sunn fornuft. Det går an å gjere det bra utan å ha budsjetta til dei heilt store. Dei må prøve å kome seg opp og så etablere seg der, seier Halle.

Den tidlegare landslagsbacken håpar å kunne ta turen over for å sjå Leeds på toppnivå igjen neste sesong.

– Kva er forskjellen på det Leeds du forlét i 1999 og det som kan rykkje opp i år?

– Det er mange nye kostar i leiinga, det er kanskje den største forskjellen. Med tanke på stadion og anlegg og sånn var det veldig bra då eg var der også. Men det har vore store utskiftingar blant dei tilsette, så det er den store forskjellen.

(©NPK)