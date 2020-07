NFF lanserer smittevernopplegg for breiddefotballen – vil starte 1. august

sport

Reaksjonane har vore sterke på at fotballspelarar over 19 år verken kan trene eller spele kampar som normalt. Styresmaktene held fast på einmetersregelen, og framleis er ingen dato sett for når trening og kampar med full kontakt kan starte opp.

Fryktar fråfall

Idrettsrørsla generelt, og fotballen spesielt, meiner faren for fråfall i breiddeidretten er stor dersom det dryger med oppstart. Tysdag gjekk John Arne Riise ut og oppmoda fotballspelarar om å bryte med einmetersregelen og starte opp med vanleg trening.

No lanserer Norges Fotballforbund (NFF) eit eige opplegg forbundet håpar kan få fart på gjenopninga av breiddefotballen. Erfaringane frå den såkalla protokollen for toppfotballen blir brukt som modell. Denne modellen førte til at Eliteserien vart sparka i gang 16. juni, seinare òg Toppserien og førstedivisjon for menn.

– Breiddefotballen kan klare det same. Det er tre hovudprinsipp som ligg til grunn for å hindre smitte i fotballen: Sjuke personar skal ikkje delta på trening, det skal praktiserast god hygiene på trening og det skal vere redusert kontakt mellom personar. Alle som ønskjer å spele fotball med full kontakt, klarer å følgje desse prinsippa, seier Magnus Myntevik, som er leiar av NFFs medisinske råd.

Ber om møte med Raja

I ei pressemelding seier NFFs president Terje Svendsen at forbundet ønskjer eit møte med kulturminister Abid Raja (V) allereie i juli for å presentere det nye opplegget.

– Vi fryktar at trykket gjennom sommaren vil eskalere med uorganiserte treningar i stor skala. Ingen er tente med det, og ingen ønskjer det. Vi ber derfor regjeringa innstendig om å møte oss i juli, slik at planane våre for smittevernundervisning òg blir ein del av avgjerdsgrunnlaget. Håpet vårt er at regjeringa meiner planane våre er så gode og ansvarlege at vi kan få til oppstart for alle frå 1. august. Norsk fotball har vore ein god ambassadør for smittevern i Noreg. Den rolla ønskjer vi òg å ta i fortsetjinga, seier fotballpresident Terje Svendsen.

(©NPK)